Калуга, 30 августа, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Универсальный кровезаменитель ПАМ-3 («Крунидон») альянса компетенций «Парк активных молекул» (АК «ПАМ») из калужского Обнинска был представлен на питч-сессии «Инновационного клуба» перед руководством и военными экспертами Министерства обороны РФ, инвесторами на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», проходившем с 22 по 27 августа в Подмосковье.

Alenakopytova Кровь

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, «сухая кровь» вызвала большой интерес участников форума. Руководитель АК «ПАМ» Рахимджан Розиев, представлявший проект, ответил на вопросы о применении препарата для нужд Минобороны и МЧС России, экстренного кровезамещения в неотложных и чрезвычайных ситуациях, в том числе, в полевых условиях.

По словам специалистов, полигемоглобин с функцией переноса кислорода может служить полноценной заменой эритроцитов донорской крови, независимо от ее группы, резус-фактора и иных параметров. При использовании кровезаменителя отсутствует опасность заражения гепатитом, СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, передающимися через кровь. «Сухая кровь» (лиофильно высушенный порошок, расфасованный в компактные флаконы) может храниться в обычных условиях в течение длительного времени и совместима с различными растворителями. ПАМ-3 успешно прошел клинические исследования первой фазы с участием добровольцев.

По итогам форума кровезаменитель был назван лучшей инновационной разработкой «Инновационного клуба», организатором которого является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ.

Справка. Работа над универсальным кровезаменителем ПАМ-3 началась в начале 2000-х годов на базе инновационного научно-производственного предприятия «Медбиофарм». Сегодня компания входит в состав биофармацевтического Альянса компетенций «Парк активных молекул», основной деятельностью которого является разработка оригинальных отечественных фармпрепаратов и средств экспресс-диагностики. В 2014—2015 гг. проект по разработке кровезаменителя ПАМ-3 прошел экспертизу Минпромторга РФ и Фонда содействия инновациям. В 2016 году АК «ПАМ» заключил соглашение о сотрудничестве с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны РФ, а универсальный кровезаменитель ПАМ-3 вошел в число проектов, сопровождаемых ГУНИД МО.