Москва, 30 августа, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил с днём рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в государственной деятельности и всего самого доброго.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили также актуальные вопросы двусторонних отношений, международной повестки дня и график предстоящих контактов.

Кроме того, ранее в этот день Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.

В телеграмме, в частности, говорится: «За годы работы на посту главы государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный авторитет за рубежом как ответственный и дальновидный руководитель, многое делающий для социально-экономического развития Беларуси и защиты её внешнеполитических интересов».

Президент России выразил «готовность к продолжению товарищеского диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня».

Как сообщает ИА REGNUM, 30 августа 2017 года Александру Лукашенко исполняется 63 года (он родился 30 августа 1954 года. Президентом Республики Белоруссия Лукашенко является с 20 июля 1994 года. Он находится в этой должности самое продолжительное время среди всех европейских глав государств (кроме монархов).

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