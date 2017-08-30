Лондон, 30 августа, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Специальная авиадесантная служба (SAS) открыла вакансию специалиста со знанием русского языка, который должен «анализировать разведданные о России из штаб-квартиры элитного подразделения, сообщает The Mirror.

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По данным издания, в британской армии существует нехватка «сотен специалистов», поэтому военное руководство обратилось с предложением к резервистам «активизировать работу». В частности, специальному подразделению SAS необходим эксперт со знанием русского языка для «перевода секретных материалов».

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В требованиях к кандидату сообщается, что он должен быть с опытом службы в разведывательном корпусе. За неполный рабочий день специалисту обещано вознаграждение 44 000 фунтов стерлингов в год и звание сержанта.

В издании отмечают, что необходимость в наборе специалистов возникла «из-за кризиса в армии» и что «текущий уровень укомплектованности персоналом упал до самого низкого уровня после наполеоновских войн».

Напомним, что в апреле 2017 года британский Центр правительственной связи (GCHQ) и служба контрразведки MI5 объявляли о вакансиях для русскоговорящих специалистов.