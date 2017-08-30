Берлин, 30 августа, 2017, 13:51 — ИА Регнум. «Настоящим барометром, предсказывающим военную «погоду» на Корейском полуострове, служит граница между двумя Кореями, а там-то как раз все спокойно, — замечает корреспондент издания Süddeutsche Zeitung Кристоф Найдхарт. — И даже утром 29 августа, когда весь мир кипел новостями о запуске КНДР ракеты Hwasong-12, пролетевшей над японским островом Хоккайдо и упавшей в Тихий океан в считаных километрах от него, на границе двух Корей сохранялось спокойствие».

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

«Премьер Японии Синдзо Абэ поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры сошлись во мнении, что «пока не время проводить переговоры с Кимом». Что это, если не демонстрация понимания обоими, что Ким блефует?» — задается вопросом журналист.

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Найдхарт уверен, что если бы Штаты допускали вероятность ракетного удара со стороны КНДР, то объявили бы готовность к ответному удару, который свел бы противостояние к локальной войне у границы — Сеул находится всего в 40 километрах от нее, а в южнокорейской столице проживают около 200 тысяч американцев. Трамп не может их оставить без своей защиты, — размышляет автор. — Обычная война с применением традиционных видов вооружений требует нескольких месяцев подготовки, которую скрыть невозможно. Сейчас же ничего похожего на подготовку не происходит. Значит, все эти действия Кима — просто показуха. Блеф с целью добиться ослабления санкций».

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