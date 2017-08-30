Ярославль, 30 августа, 2017, 13:51 — ИА Регнум. В Ярославле жители на сходе потребовали отменить результаты публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и межеванию 9 микрорайона в Тверицах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники схода.

Ольга Мазанова Народный сход в Ярославле

В начале августа в Заволжской администрации состоялись публичные слушания, где обсуждались планы построить микрорайон из домов высотой в 7−16 этажей на левом берегу Волги, напротив исторического центра города.

Противники строительства недовольны увеличением нагрузки на инфраструктуру Заволжского района. Градозащитники возмущены нарушением панорам города. Между тем на публичных слушаниях, по официальным данным, за застройку высказалось большинство присутствовавших.

Недовольные итогами плебесцита решили собраться отдельно и обсудить сложившуюся ситуацию. На встречу пришли и представители власти.

«Пришло около 300 человек. Глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов и депутат муниципалитета Сергей Смоленский говорили что-то в духе «В Багдаде все спокойно. Мол, это только планы и никто ничего строить не собирается». Но жителей Заволжского района не очень это успокоило. Никто не хотел, чтобы появился новый микрорайон с 8 тысячами жителей, которые могли бы сделать заволжские пробки еще больше», — сказал корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Участники схода приняли два решения: пересмотреть итоги публичных слушаний и провести новые публичные слушания, а также понизить этажность возможного строительства в этом районе, ограничив ее 4 этажами.

«Мы приняли решение передать резолюцию народного схода мэру города Владимиру Слепцову и директору департамента архитектуры и земельных отношении. Депутат муниципалитета Сергей Смоленский пообещал устроить встречу инициативной группы с градоначальником», — сказал корреспонденту ИА REGNUM присутствовавший нап собрании депутат облдумы Эльхан Мардалиев.

Шансы на понижение застройки есть. Недавно мэрия Ярославля, после просьб жителей города, приняла решение сохранить малоэтажную застройку поселков Забелицы, Починки и Творогово.