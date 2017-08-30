Тирасполь, 30 августа, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Молдавия до сих пор не «переболела» желанием решить проблему Приднестровья силовым путем. Об этом заявил на пресс-конференции в Тирасполе президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Симановский Альбер Конфликт между вооруженными формированиями Молдавии и Приднестровья, 1992 год

Он напомнил о недавнем решении Конституционного суда Молдавии, которым «четко дали понять, что Россия — это оккупанты, Приднестровье — оккупационная зона, и всем политикам предлагается применить все политико-дипломатические меры, вплоть до военных, для решения данной проблемы». «Это — решение Конституционного суда, и не важно, кто будет президентом Молдовы. Он обязан будет исполнять это решение. Далее следует решение парламента РМ о выводе российских миротворцев и замене миссии на другой формат. И последнее — обращение Молдовы к ООН с просьбой помочь выдворить миротворцев из Приднестровья. Это дело каждого, куда обращаться, и с точки зрения законов Молдовы они имеют на это право. Но какое это имеет отношение к мирному сосуществованию?» — сказал президент ПМР.

Приднестровье, по его словам, готово к любому развитию событий: «У нас есть вооруженные силы, правоохранительные органы. Важно и то, что у нас короткая логистика сбора народного ополчения. Это десятки тысяч тех, кто готов отстоять наше государство. Поэтому как президент, как генерал и главнокомандующий советую всем не проверять нас на «слабо». Из этого ничего хорошего для них не получится. Наоборот, необходимо искать точки соприкосновения, решать проблемы, волнующие людей».

«Не надо думать о войне. В войне нет победителей: тот, кто готовится к войне, должен готовиться к потерям. Приднестровье — миролюбивое государство. У нас исключительно оборонительная доктрина. Благодаря такой политике и миротворцам в республике уже 25 лет сохраняется мир», — добавил он.

Президент отметил, что настроен оптимистично, но «некоторые факторы говорят, что по внешнему периметру республики есть некое напряжение». «Посмотрим, как изменился мир. Вокруг Приднестровья сформировалась новая повестка международной политики. На соседней Украине идет война. Это всего лишь 600 километров от нас. Непонятно, по чьей вине гибнут люди, и конца этому не видно», — сказал Красносельский.