Батон-Руж, США, 30 августа, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В США тропический шторм «Харви» обрушился на второй штат: после Техаса он достиг берегов Луизианы, сообщает Fox News.

Nasa Шторм «Харви»

Шторм вышел на сушу на юго-западе штата, в районе населенного пункта Кэмерон. Максимальная скорость ветра достигает 72 километров в час.

В округе Калкашу началась эвакуация, из-за проливных дождей свои дома покинули 500 человек. Всего наводнения к настоящему времени затронули 5 тыс. местных жителей.

В штате Луизиана объявлен режим чрезвычайной ситуации. Штат ожидают сильные осадки, затем шторм начнет двигаться в сторону штатов Арканзас, Теннесси и Миссури.

Ранее режим ЧС из-за «Харви» был объявлен в штате Техас. Там жертвами стихии стали 30 человек. Более 13 тыс. человек пострадали от наводнения — их эвакуировали чрезвычайные службы.

По мнению синоптиков, тропический шторм «Харви» может причинить больше разрушений, чем ураган «Катрина» в 2005 году. Тогда от стихии пострадал штат Новый Орлеан.