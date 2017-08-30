Ярославль, 30 августа, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В Ярославле завершен прием документов от кандидатов на пост руководителя аппарата Ярославской областной думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к заксобранию.

Ярославская областная дума

Желающих занять этот пост оказалось много. В конкурсе участвуют 24 человека. Среди них не только ярославцы, но и жители Москвы, Подмосковья и других регионов. В состав конкурсной комиссии входят депутаты Ярославской областной думы, чиновники правительства региона, приглашенные эксперты. К кандидатам предъявляются довольно жесткие требования. Они должны иметь определенный стаж работы, государственной службы, знать региональное и федеральное законодательство и так далее.

Соответствие кандидата должности проверяет конкурсная комиссия — кандидатам устраивают нечто вроде экзамена. Победителя, который будет руководить аппаратом думы, изберет именно конкурсная комиссия, депутаты голосовать за него не будут. Итоги конкурса должны быть подведены в середине сентября.

Должность руководителя аппарата заксобрания была введена в этом году, после чего был объявлен конкурс на это место.