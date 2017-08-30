Москва, 30 августа, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ предлагает обязать новых авиаперевозчиков иметь в своем парке по меньшей мере три отечественных самолета не старше пяти лет. Такое условие может появиться Федеральных авиационных правилах, сообщает 30 августа пресс-служба министерства.

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Сейчас для того, чтобы получить сертификат на регулярные коммерческие рейсы, авиакомпании должны иметь в распоряжении как минимум восемь лайнеров на 55 пассажирских мест или более.

«Минтранс предлагает дополнить данные правила условием, согласно которому эксплуатант для начала полетов должен иметь в своем парке не менее 3-х воздушных судов отечественного производства возрастом не старше 5 лет», — говорится в сообщении.

Поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП-246) призваны сподвигнуть российских перевозчиков, которые намерены выполнять коммерческие рейсы, на увеличение в парках числа новых отечественных воздушных судов, пояснили в министерстве.

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