Киев, 30 августа, 2017, 13:28 — ИА Регнум. На 17,2% увеличилась реальная заработная плата граждан Украины в июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Гроши

Согласно статистическим данным, по сравнению с июнем 2017 года реальная заработная плата украинских жителей снизилась на 0,5% и составила 7,339 тыс. гривен (16,89 тыс. рублей).

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По сравнению с минимальной заработной платой граждан Украины — 3,2 тыс. гривен (7,36 тыс. рублей) — их номинальная зарплата выше в 2,3 раза. В целом за прошедший год размер заработной платы на Украине вырос на 36,6%.

Напомним, по данным экспертов, рост зарплат на Украине нивелируется инфляцией, в особенности на социально значимые продукты. Таким образом, реальная покупательная способность граждан Украины не растет либо, наоборот, падает.

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