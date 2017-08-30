Москва, 30 августа, 2017, 13:00 — ИА Регнум. В начале торгов 30 августа рубль вознамерился развить вчерашнюю нисходящую коррекцию, но быстро одумался и перешел к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Константин Жуковский.

Банк России Рубль

В целом же торги проходят малоактивно и без четкого проявления тенденции. Европейская валюта выглядит более уязвимой на фоне повсеместной коррекции после недавнего ралли.

«Любопытно, что рубль отказывается падать даже в условиях возвращения спроса на доллар и продолжения удешевления нефти. Сырьевой сегмент продолжает оценивать масштабы последствий урагана Харви и влияния закрытия техасских НПЗ на энергетическую индустрию США и мировой рынок черного золота в целом. Пока по-прежнему перевешивают страхи по поводу увеличения запасов сырой нефти из-за парализации перерабатывающих предприятий», — пояснил эксперт.

По его мнению, сегодняшний отчет минэнерго США по запасам вряд ли привлечет внимание рынка и сильно повлияет на текущую расстановку сил. Понижательные риски для Brent остаются в силе.

«На этом фоне у российской валюты не так много пространства для маневра в северном направлении, особенно учитывая оживление быков по доллару, которые решили купить валюту после очередной волны распродаж», — отметил Жуковский.

«Также игроки порадовались сдержанной реакции Трампа на очередной запуск ракеты КНДР и теперь ждут заявления американского президента на тему налоговой реформы», — добавил он.

«Локально дополнительную поддержку доллару способны оказать предстоящие данные из США, включая отчет по занятости от ADP и ВВП за второй квартал. Но в случае разочарования рубль сможет подтолкнуть доллар ближе к нижней границе текущего торгового диапазона», — считает эксперт.

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