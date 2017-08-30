Берлин, 30 августа, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Ученые из Германии пришли к выводу, что плезиозавр, скелет которого был обнаружен в 1964 году, умер от инфекции, вызывающей остеомиелит. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Плезиозавр

Ученые провели исследование скелета, который хорошо сохранился. Они смогли изучить практически все позвонки, а также череп, зубы и ребра. Зубы представляли собой длинные вытянутые клыки, которые выступали по бокам челюстей.

В результате изучения скелета животного исследователи установили, что оно относится ранее неизученному роду и виду, который получил название Lagenanectes richterae.

Ученым также удалось обнаружить признаки инфекции, которая приводит к остеомиелиту. На основании этого они предположили, что плезиозавр умер в результате болезни.

Кроме того, исследователи считают, что животное жило 132 миллиона лет назад. Это позволяет отнести его к одним из древнейших крупных плезиозавров, которые обитали во времена доминирования других крупных морских хищников — ихтиозавров.

Напомним, плезиозавры являются одними из наиболее крупных морских хищников, живших с триасового по меловой период. Их останки обнаружены на всех континентах, в том числе на Антарктиде.