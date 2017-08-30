Киев, 30 августа, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В Донбассе на территории, подконтрольной Киеву, русскоязычное население не страдает, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает 30 августа УНН.

Defense.gov Cпециальный представитель США по Украине Курт Волкер

По его словам, опасности подвергаются только русскоязычные жители территорий, находящихся под контролем Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

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«Откровенно говоря, единственной территорией, где русскоязычные люди страдают, является территория, которая находится под контролем российских войск», — сказал Волкер.

При этом спецпредставитель не прокомментировал многочисленные разрушения на разрушения на территориях, подконтрольных Киеву, а также уничтожение в ходе гражданской войны инфраструктуры Донбасса, в результате чего страдают люди с обеих сторон.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году к власти пришли украинские националисты. Новая власть тут же заявила яростную антироссийскую политику, при этом Киев поддержали многие страны Запада, в частности, США.

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