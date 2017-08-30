Севастополь, 30 августа, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Крымское управление Роспотребнадзора временно закрыло для посещения семь пляжей Севастополя после анализа проб воды. В районе пляжей трех детских лагерях морская вода не соответствует нормам. Запрещено купание на популярных пляжах «Хрустальный», «Солнечный», «Песочный», «Омега», расположенные в разных районах города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM На пляже в Севастополе

«Из общего количества исследованных проб не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям 8,9% проб на пляжах («Хрустальный», «Солнечный», «Омега», «Песочный», ДОЛ «Алькадар», ДОЛ «Радость», ДОЛ «Прибой»). Патогенная микрофлора и вирусы не выделены», — сообщили ИА REGNUM в межрегиональном управлении.

По сведениям РИА Новости, в морской воде превышен показатель бактерий, которые вызывают кишечные инфекции.

Департамент городского хозяйства правительства Севастополя сообщает, что проинформировало население о запрете купания. На пляжах, где вода не отвечает нормам, вывешены объявления, однако многие жители и гости города игнорируют эти предостережения.

Одной из причин загрязнения воды специалисты называют неработающую ливневую канализацию. Во время обильных дождей вся вода стекает в море. Кроме того, благотворную среду для патогенной микрофлоры обеспечивает прогревшаяся морская вода. У побережья в закрытых бухтах вода прогрелась до 25−27 градусов.

Читайте также: Жители Севастополя добились открытия пляжа «Солнечный»

Как сообщало ИА REGNUM, официально пляжный сезон в Севастополе объявлен с 1 июня по 15 сентября. В Севастополе действует 54 места отдыха с пляжами, из которых 10 закреплены договорами аренды за базами отдыха и санаториями.

А также: Купальный сезон в Севастополе стартовал: 40% пляжей не готовы