Берлин, 30 августа, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал призыв лидера Социал-демократической партии Мартина Шульца о вывозе ядерных боеголовок США с территории ФРГ, сообщает The Local.

US Air Forces Запуск МБР Minuteman III

Зигмар Габриэль подчеркнул, что будет настаивать на вывозе американских боеголовок в случае, если будет избран канцлером Германии.

«Я убежден, что нам нужно, наконец, возобновить разговор о демилитаризации, — сказал Габриэль в конце официального визита в США. — В связи с этим я согласился с мнением Шульца о том, что нам нужно избавиться от ядерного оружия, которое есть в нашей стране».

По данным издания, на авиабазе Бюхель в Эйфеле может находиться до 20 ядерных боеголовок США.

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Ранее, обращаясь к избирателям в Трире, Зигмар Габриэль заявил, что готов взять на себя обязательство о вывозе американского оружия с территории страны.