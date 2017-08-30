Сочи, Краснодарский край, 30 августа, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в районе Сочи в течение суток сформировалось больше десяти смерчей, а в самом городе и в Красной поляне выпал снег. Об этом 30 августа сообщает RТ.

Travel.ru Смерч в Сочи

Как рассказал замглавы управления Гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Владимир Кондратенко, за сутки над Черным морем в акватории Сочи было замечено примерно 15 смерчей. Все воздушные вихри образовались над морем, до суши ни один из них не дошел.

В Красной поляне и Имеретинке прошли ливни. В первом случае выпало 3−6 мм осадков, вто втором — до 18 мм. Кондратенко отметил, что на фоне ухудшения погоды все службы города работают в усиленном режиме, однако в целом обстановка стабильная.

Кроме того, в горах Сочи выпал первый снег, что в этих местах очень редкое явление для конца августа, сообщает пресс-служба городской администрации. Снежный покров лежит на вершинах, превышающих 2000 м, однако через несколько дней, по оценкам специалистов, он растает. Как правило, снежный покров появляется на сочинских вершинах в сентябре или октябре.

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