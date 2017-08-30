Санкт-Петербург, 30 августа, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Одиночный пикет против снятия с государственной охраны здания, в котором проходил практику первый космонавт Земли Юрий Гагарин, пройдет сегодня, 30 августа, в центре Санкт-Петербурга, у офиса комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Dunaeww Мемориальная доска Ю.А.Гагарину, ул. Новоладожская, д. 4, Санкт-Петербург

В КГИОП на рассмотрение рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия вынесена историко-культурная экспертиза на снятие с охраны «Производственного корпуса завода «Вулкан» по адресу Новоладожская ул., д. 4 к.1 лит. П в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Как напоминают петербургские градозащитники, здание было построено в 1905 году по проекту М.М. Чижова в красно-кирпичном стиле. В его интерьерах сохранились чугунные колонны, исторические лестницы и своды.

На фасаде здания установлена мемориальная доска, напоминающая о том, что Юрий Гагарин в 1955 году проходил производственную практику на заводе «Вулкан». В этом здании раньше находилось заводоуправления предприятия.

Нынешний собственник здания — ООО «Диджиком» — хочет перестроить его, однако это невозможно сделать, пока здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. В результате «Производственный корпус» предложили снять с государственной охраны. После этого корпус может подвергнуться реконструкции, которая, как опасаются специалисты, может нанести ему невосполнимый урон.

Как сообщили ИА REGNUM градозащитники, против снятия охранного статуса с «Производственного корпуса завода «Вулкан» выступили известные специалисты в области космических исследований: Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Виталий Лебедев, председатель Секции истории авиации и космонавтики СПб Филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Олег Мухин, вице-президент Северо-Западной организации Федерации космонавтики России.

То, что завод «Вулкан» — объект, связанный с первым появлением Юрия Гагарина в Ленинграде, уже достаточное основание для сохранения здания, считает Юлия Минутина-Лобанова, координатор общественного движения «Живой город», член Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга

«Однако и сам по себе этот корпус, один из последних оставшихся от промышленного комплекса, имеет очень важное значение — благодаря ему у нас есть возможность сохранить память об отражении виражей российской истории на территории Леонтьевского мыса», — говорит Минутина-Лобанова.

Как отмечают градозащитники, из десяти заключений историко-культурных экспертиз, которые вынесены 30 августа на заседание рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия, пять рекомендуют снять выявленные объекты культурного наследия с охраны.

Помимо производственного корпуса завода «Вулкан» на Новоладожской улице, предлагается снять охрану с четырех объектов в Малой Коломне: «Комплекс служебных построек Дирекции Императорских театров» (пер. Матвеева, д. 3, к. 2); «Запасной дом вел. кн. Павла Александровича» (ул. Писарева, д. 6−8); «Образцовый жилой дом Общества для улучшения помещений для рабочего и нуждающегося населения» (Английский пр., д. 17−19, Декабристов ул., д. 55); «Дом Е.А. Брюн» (ул. Декабристов, д. 49).