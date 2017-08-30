Ярославль, 30 августа, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В первом полугодии 2017 года в Ярославле снизилось количество зарегистрированных преступлений, причем практически по всем видам. Это следует из отчета УМВД, направленного в муниципалитет Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общее число преступлений сократилось на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убийств стало меньше на 37,5%, грабежей — на 27,9%, угонов — на 6,8%, краж — на 21,2%, разбоев — на 53,6%.

Ярославль

Несколько увеличилось число расследованных преступлений. А вот число выявленных коррупционных преступлений, по данным УМВД, невелико. Зафиксировано девять фактов получения взятки и семь случаев дачи.

В городе стало спокойнее: снизилось число преступлений в общественных местах и преступлений с участием несовершеннолетних.

А вот ситуация на дорогах Ярославля, напротив, вызывает тревогу. Количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 17,2%, а ДТП с участием несовершеннолетних еще больше — на 21,2%.