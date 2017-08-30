Нижний Новгород, 30 августа, 2017, 12:11 — ИА Регнум. На прошедшей неделе в Нижнем Новгороде состоялся форум городских сообществ «Активный Нижний», на котором состоялись выборы в Общественную палату города. Примечательно, что в Нижнем Новгороде отказались от распространенной практики формирования общественной палаты, где треть списка избирается главой муниципалитета, еще треть — представительным органом и оставшаяся часть — предыдущими двумя третями. В приволжской столице фактически изобрели новую схему выборов в Общественную палату.

Общественная палата Нижнего Новгорода В Нижнем Новгороде создали Общественную палату

Свои заявки на участие в работе общественной палаты мог подать абсолютно любой нижегородец, а для выдвижения достаточно было заполнить анкету с описанием общественной активности кандидата. Всего свои заявки подали более 400 человек, при том, что, согласно положению, в состав общественной палаты должны были войти 33 члена. На первом этапе конкурсная комиссия, выставив оценки по нескольким значимым критериям, отобрала 135 человек, чьи анкеты получили максимальные баллы. Прошедшие во второй этап конкурсного отбора кандидаты были приглашены на форум «Активный Нижний», который стал своего рода мозговым штурмом, по итогам которого и формировалась программа действий Общественной палаты. В работе форума приняли участие известные эксперты, депутаты разного уровня, представители правительства Нижегородской области и муниципалитета. Ведущим форума выступил известный урбанист, эксперт по городским сообществам и социальному проектированию Святослав Мурунов.

«Инициатива создания Общественной палаты в Нижнем Новгороде шла с разных сторон, и глава города Елизавета Солонченко как бы срезонировала этот процесс и сама в какой-то степени выступила городским активистом. Насколько эффективно будет работать городская общественная палата — покажет время. Прошедший форум показал, что потенциал есть. Сам факт создания Общественной палаты — это попытка самого города внутри себя нащупать решения всех системных проблем», — сказал Святослав Мурунов.

После обсуждения проектов, которые представляли кандидаты, состоялись выборы — каждый из кандидатов мог голосовать за себя и других. Конкурсная комиссия, посчитав бюллетени, огласила 33 кандидатов, получивших максимальное количество голосов и ставших в результате членами Общественной палаты Нижнего Новгорода. Кандидаты не прошедшие в Общественную палату получили возможность войти в состав Общественного совета.

Больше всего баллов в результате рейтингового голосования набрал эколог Асхат Каюмов, известный своей независимой позицией по отношению к городской власти

«Городская власть в лице главы города сделала некий посыл по существенно большей открытости, по сравнению с тем, что было раньше. Теперь важно, с одной стороны, чтобы этот посыл был постоянно закреплен со стороны власти, с другой стороны, важно, чтобы он был закреплен со стороны жителей города. Общественная палата Нижнего Новгорода — это новая площадка, на которой должен вестись этот диалог. Горожанам дается возможность более короткого, более прямого диалога с городской властью», — сказал Асхат Каюмов, отвечая на вопросы журналистов.

Во время заседания конкурсной комиссии глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко попросила исключить из числа кандидатов в ОП чиновников и руководителей муниципальных предприятий, чтобы исключить любую вероятность аффилированности этого гражданского органа с органами власти. «Я хочу, чтобы Общественная палата была по-настоящему независимой структурой — только в этом случае она сможет реально представлять интересы нижегородцев», — подчеркнула Елизавета Солонченко.

Она поблагодарила всех, кто принял участие в форуме и представил свои проекты, а также предложила всем, кто не вошел в состав ОП, объединиться в совет при Общественной палате, чтобы всем вместе работать в интересах развития города.

«Создание Общественной палаты — это элемент широкой программы по оживлению городов. Нам очень важно чтобы в городе сформировался городской актив, и Общественная палата, возможно, — это главный кирпичик, который мы заложили в фундамент нового города», — отметила Елизавета Солонченко.

Выборы в Общественную палату Нижнего Новгорода вызвали повышенный интерес у федеральных экспертов. В частности, известный политолог Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, отметил, что Общественная палата Нижнего Новгорода сможет оживить город, дать Нижнему Новгороду новый импульс развития, что поможет реализовывать обновленной городской власти важные социальные проекты

«Такая проектная ориентированность, на мой взгляд, очень интересна: она показывает, что в Общественную палату попадут, в первую очередь, те люди, которые уже что-то сделали для города, те, кто идут в общественную палату не для того, чтобы просто получить для себя статус и «отбывать номер», а для реальной и конкретной работы в интересах развития города. Новации в общественной сфере я могу только приветствовать. Считаю, что сформированная таким образом городская Общественная палата может стать реально полезной структурой, центром коммуникаций власти и общества, а также точкой объединения всех здоровых общественных сил. Это позволит Нижнему Новгороду вернуть славу одного из центров общественных инициатив в России», — отметил Олег Иванов

Генеральный директор агентства общественных коммуникаций «Голден Ринг» Михаил Ургалкин рассказал, что Нижний Новгород имеет давние лидерские традиции в налаживании взаимодействии власти и общества, в их открытости и инициативе, а тренд на активный диалог городской власти и населения стал заметен в Нижнем Новгороде еще со времен полпредства Сергея Кириенко, ныне заместителя главы администрации президента РФ.

«О своевременности и востребованности такой инициативы свидетельствует высокая активность нижегородцев — ведь на конкурс было подано порядка 400 заявок. Неравнодушные нижегородцы поверили Елизавете Солонченко. И этот высокий кредит доверия предстоит подтверждать. Такая активность горожан говорит о востребованности диалога, сотрудничества города и власти. Именно желание и умение руководства города вести диалог с населением, прислушиваться к его мнению ярко характеризует новую управленческую команду Нижнего Новгорода. И Общественная палата выглядит здесь естественным и важным звеном такого сотрудничества и диалога», — заявил Михаил Ургалкин.

Но создание нового общественного института не обошлось и без провокаций — внезапно выяснилось, что накануне в Нижнем Новгороде тайно была создана еще одна общественная палата Нижнего Новгорода-«двойник». Федеральные эксперты, комментируя новость о создании клона Общественной палаты Нижнего Новгорода, провели аналогии с черными политическими технологиями и назвали вторую общественную палату «спойлерской». На выборах во вторую общественную палату все прошло максимально закрыто, без участия журналистов, а организаторы альтернативной общественной палаты поторопились записать в свои ряды некоторых известных нижегородцев, которые на самом деле ничего об этом не знали, что вызвало их справедливое возмущение.

«Те, кто записал меня в альтернативную общественную палату, сделали это против моей воли и совести, — заявил член центрального совета Союза десантников России ветеран Сергей Патлань. — У нас есть законная власть, и мы, патриоты, должны ей помогать наводить порядок. Информация о том, что существует альтернатива, на мой взгляд, вводит людей в заблуждение. Сегодня мы, как никогда, должны быть едины, в силу внешних угроз. Поэтому ни о какой альтернативе не может идти и речи».

Вместе с тем, глава города Елизавета Солонченко восприняла новость о создании «фейковой» Общественной палаты, как её стали называть нижегородцы в сети интернет, абсолютно спокойно. «Мы готовы работать со всеми общественными организациями, со всеми активистами гражданского общества, вне зависимости от того, в какие организации они объединяются», — сказала глава Нижнего Новгорода.