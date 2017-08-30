Бишкек, 30 августа, 2017, 12:18 — ИА Регнум. «Газпром» ввёл в эксплуатацию участок магистрального газопровода в Киргизии «Бухарский газоносный район — Ташкент-Бишкек-Алматы», в церемонии открытия приняли участие глава киргизского правительства Сапар Исаков и председатель правления российской компании Алексей Миллер, сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Gazprom.ru Газопровод через Киргизию

Газопровод является первым проектом в рамках реализуемой Генеральной схемы газоснабжения Киргизии до 2030 года. Запуск построенного участка в два раза увеличит пропускную способность газопровода на территории страны и существенно повысит его надёжность.

«Цена за газ на сегодняшний день в разы дешевле, чем это было несколько лет назад даже с учетом инфляции. Это действительно говорит о наших стратегических отношениях с Российской Федерацией», — заявил Сапар Исаков.

Он также поздравил сотрудников компании со столь знаменательным событием и подчеркнул, что за 10 лет присутствия на внутреннем рынке страны, «Газпром» уплатил в госбюджет порядка $1 млрд.

Кроме того премьер-министр выразил благодарность Алексею Миллеру за экономическую поддержку страны и назвал данное явление уникальным.

«Отдельно хотел бы сказать и про социальную ответственность компании «Газпром», она реализовала очень много проектов в нашей стране. Этими благами сегодня мы реально пользуемся», — резюмировал Исаков, добавив, что в соответствии с программой компании предусматривается газификация всех регионов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года Киргизия продала «Газпрому» госпредприятие «Кыргызгаз», которая являлась местным газотранспортным монополистом. Российская компания обязалась инвестировать в модернизацию газовой инфраструктуры республики не менее 20 млрд рублей и обеспечить бесперебойные поставки голубого топлива.

Читайте также: «Газпром» купил «Кыргызгаз»