Москва, 30 августа, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Глобально рубль по-прежнему остается достаточно сильным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Спрос на российские активы стабильный из-за консервативной политики ЦБ РФ, а также из-за неопределенности, связанной с действиями монетарных властей ключевых мировых ЦБ, в частности ФРС США и ЕЦБ.

Банк России Рубль

По его мнению, «из рисковых факторов для рубля можно отнести — нефть. Сейчас на рынке черного золота сложилась неопределенность».

«С одной стороны, в Мексиканском заливе бушует ураган «Харви», что вызвало рост цен на нефтепродукты и сокращение переработки. На этом фоне с начала недели фьючерсы на бензин подорожали, котировки в моменте достигали отметки 1,78 доллара за галлон — это самая высокая цена с июля 2015 года. Но с другой стороны, по данным от API, запасы нефти продолжили падать, а запасы бензина вновь выросли», — пояснил эксперт.

«30 августа все ждут данных от минэнерго США. Если статистика по бензину вновь подтвердит тенденцию к росту запасов, то можно предположить, что спрос на бензин упадет в связи с завершением автомобильного сезона», — полагает Капустянский.

«Впоследствии это может отразиться на падении спроса на нефть и, соответственно, по цепочке повлияет на снижение рубля», — считает он.

«Технически ситуация никак не изменилась, а коридор 58−60 для пары доллар/рубль все еще актуален», — отметил эксперт.

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