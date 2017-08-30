Донецк, 30 августа, 2017, 12:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 29 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били по пяти населенным пунктам, сообщили 30 августа в республиках.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по пгт Фрунзе, населенным пунктам Калиново, Желтое, Красный Яр.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ обстреляли села Спартак и Васильевка, поселок Крутая Балка, Донецк и Ясиноватую.

«Штаб АТО» зафиксировал 21 случай обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Лебединского и Талаковки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Зайцево.

Напомним, с 25 августа в Донбассе объявлено «школьное перемирие». По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после объявления перемирия число обстрелов существенно снизилось. Тем не менее Киев продолжает обстреливать позиции ополченцев.