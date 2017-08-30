Среднеуральск, Свердловская область, 30 августа, 2017, 11:55 — ИА Регнум. В Свердловской области очистные сооружения Среднеуральска находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют немедленного ремонта. В противном случае городу грозит экологическая катастрофа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Состояние очистных сооружений в Среднеуральске

Недостатки на очистных сооружениях Среднеуральска были выявлены в ходе прокурорской проверки, которая была проведена совместно со специалистами контролирующих инстанций и администрации городского округа. По её итогам заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв направил письмо на имя временно исполняющего обязанности главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Система городской водоочистки находится в неудовлетворительном состоянии, эксплуатируемые трубопроводы и сооружения — отстойники имеют существенные повреждения, допускающие проникновение сточных вод в почву. Одна из секций биофильтров, обеспечивающих очистку стоков, выведена из работы по причине аварийного состояния, механические фильтры неисправны. Из-за нарушения технологии очистки загрязненные сточные воды сбрасываются в окружающую среду», — отмечено в письме.

Юрий Пономарёв подчеркнул, что указанные обстоятельства создают предпосылки аварийной ситуации вплоть до экологической катастрофы. Заместитель генпрокурора предложил установить жесткий контроль за реконструкцией очистных сооружений Среднеуральска, а также определить конкретных лиц, ответственных за выполнение работ.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области сообщили, что реконструкция очистных сооружений Среднеуральска начнётся в 2018 году. Работы будут проводиться с внедрением современных технологий очистки сточных вод и обработки осадков.

«Строительство новых мощностей позволит, во-первых, довести до нормативных показателей качество стоков, которые город сбрасывает в водоем водохозяйственного значения, во-вторых — подключить к централизованной системе водоочистки дома частного сектора и, наконец, обеспечить Среднеуральску возможность дальнейшего развития и перспективной застройки», — заявил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016-м неблагоприятная экологическая ситуация сложилась на Черноисточинском водохранилище Нижнего Тагила. В тот год в воде были сильно превышены нормы содержания аммиака. Местные жители отмечали, что наблюдали массовый мор рыбы, а впоследствии и вовсе жителям Нижнего Тагила порекомендовали не использовать воду из-под крана для питья.

По факту загрязнения водоёма природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что ООО «Водоканал-НТ» нарушает правила водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. Было возбуждено административное дело, а руководству предприятия внесены представления с требованием устранить нарушения.