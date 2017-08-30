Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 августа, 2017, 11:45 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области ночью на Народной площади неизвестные злоумышленники раскурочили туристическую стелу «Я люблю Переславль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Администрация Переславля-Залесского Жители предполагают, что вандалы действовали из идейный соображений

Эту стелу установили недавно ко Дню города. Она представляет собой довольно типичную металлическую конструкцию белого цвета с красным сердцем. Большую часть конструкции отломили от основания. Не пощадили и лавочку, стоявшую по соседству.

«За время, пока стела находилась на главной городской площади, многие горожане искренне полюбили делать памятные снимки на ее фоне. Туристы рассылали по всем социальным сетям фото со знаком «Я люблю Переславль» в память о посещении нашего древнего и самобытного города», — сообщает мэрия города.

Конструкция разрушена полностью и восстановлению не подлежит. Местные жители в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM предположили, что это не обычное хулиганство, а идеологический протест. Не каждому нравится, что в древнем городе появились типовые малые архитектурные формы, которые не сочетаются с архитектурой древнего города. Такие конструкции очень распространены в Подмосковье, откуда и приехал нынешний мэр Переславля Владимир Волков. Такие же конструкции и лавочки с сердцем и признанием любви есть и в Ярославле, которым сейчас руководит бывший градоначальник подмосковных Химок, но в столице Золотого кольца случаев вандализма к этим арт-объектам пока зафиксировано не было.

О происшествии в Переславле осведомлены представители МО МВД, в полицию написано заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.