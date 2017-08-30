В Барнауле установили памятную доску легендарному чекисту Ивану Жолобову
Барнаул, 30 августа, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, в Барнауле состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски писателю, почетному сотруднику органов безопасности, фронтовику, командиру партизанского спецотряда «Дружба» полковнику Ивану Алексеевичу Жолобову. Эта инициатива УФСБ России по Алтайскому краю реализована в честь векового юбилея органов государственной безопасности, 80-летия Алтайского края, а также юбилея самого героя — 25 июля 2017 года Ивану Алексеевичу должно было исполниться 100 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Родился он в деревне Большая Гора Сийской волости Холмогорского уезда (Архангельская область) в крестьянской семье. Закончил сийскую начальную школу, а затем емецкую школу крестьянской молодежи. После окончания курсов газетных работников в Архангельской совпартшколе заведовал массовым сектором емецкой районной газеты «Штурм». В 1940 году Иван Жолобов поступает учиться в Свердловский институт журналистики имени В. В. Маяковского, но начавшаяся война сбила планы. В сентябре 1941 года его направляют в Хабаровскую спецшколу НКВД. По ее окончании, в августе 1943 года молодой чекист назначается командиром отряда особого назначения «Дружба».
В УФСБ по Алтайскому краю располагают подлинной картой района его действий на территории оккупированной Белоруссии. В в результате агентурно-оперативной работы в тылу противника группой было взорвано 22 вражеских эшелона, выявлено 3 резидентуры, обезврежено 43 агента гестапо, свыше 600 предателей и фашистских пособников.
Осенью 1943 года оккупанты (на территории в основном Василевичского, Калинковичского, Лоевского и Речицкого районов) провели несколько операций, направленных на уничтожение партизан. Они назывались «Барбара», «Освещение храма», «Хубертус-1», «Хубертус-2». На некоторое время партизаны были вынуждены оставить территорию Речицкого района и отойти за Днепр или Березину. Однако спецотряд «Дружба» остался в зоне своих действий. Позднее он, выполнив все оперативно-диверсионные задания, вернулся в Москву. Во второй раз группа Северного (кличка Ивана Жолобова) была сброшена на парашютах в Лепичанскую пущу, где благодаря поддержке подполья и населения «Дружба» выросла до размеров крупного отряда, способного выполнять сложные боевые задания.
За эти подвиги командир спецотряда «Дружба» Иван Жолобов был награжден двумя орденами Красного Знамени» орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Великой Отечественной войны» первой степени.
После войны, продолжая службу в УМГБ-УМВД-УКГБ при СМ СССР, Иван Жолобов был направлен на Алтай. В 1954 году несколько месяцев занимал должность второго секретаря Центрального райкома КПСС в Барнауле.
В 1967 году после выхода в отставку (в звании полковника) стал заниматься журналистикой и писательским трудом. Много времени удалял военно-патриотическому воспитанию среди молодежи в воинских частях, институтах и техникумах, общеобразовательных школах. Поддерживал постоянную связь с бывшими партизанами отряда «Дружба», часто бывал на своей малой родине — в Сие.
В мирное время Иван Алексеевич успел написать три книги о своей боевой деятельности: «За линией фронта тоже война», «На Немане ждут своих», «Тропы разведчиков». Осталась незаконченной книга о работе чекистов.
Умер он в 1982 году в Барнауле, за рабочим столом. В мае 1983 года его именем названа одна из улиц городского поселка Дятново в Белоруссии, а в ноябре 1984 года в селе Емецк улица Лесная стала носить имя Жолобова. И вот теперь память выдающегося чекиста увековечена в Барнауле.