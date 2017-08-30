Ярославль, 30 августа, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля должна региональному фонду капремонта 94 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капремонт в Ярославле

По информации наших источников, город снял 70 млн рублей по году с перечисления в региональный фонд капитального ремонта жилья. Сделано это для балансировки дефицитного бюджета. Речь идет о муниципальном жилом фонде, которого в городе пока еще остается порядка 8−10%. Там взнос на капремонт платят не жители, а собственник, то есть город. Соответственно, это задолженность города за те квартиры, которые находятся в муниципальной собственности и сдаются по соцнайму.

Логика, по всей видимости, была следующая: фонд капремонта деньги не тратит, они лежат на счетах и не осваиваются, так пусть лучше десятки миллионов рублей находятся в бюджете. А когда регфонду эти деньги понадобятся, тогда мэрия их туда и перечислит.

При этом городские власти обещали, что будут перечислять те взносы по домам, которые ремонтируются в этом году.

Но, к сожалению, как сообщают подрядчики, этого не происходит. Получается, что те дома, которые ремонтируются по спецсчетам, недофинансируются на сумму задолженности мэрии. Справедливости ради стоит отметить, что среди жителей — собственников жилья — должники тоже имеются: порядка 10% по каждому дому. В итоге накопили люди миллион, а по факту на счете находятся 900 тысяч.

«Задолженность по взносам действительно есть, точную сумму я сейчас назвать не могу. Связано это с дефицитом бюджета. Но, поскольку доля муниципальных квартир не более 10%, это не такая существенная часть. Если брать от всего дома в 200 квартир, то наших из них 2» — пояснила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

В региональном фонде капремонта озвучить сумму долга мэрии Ярославля не захотели, попросив направить соответствующий запрос.