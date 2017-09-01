Санкт-Петербург, 1 сентября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. С 21 сентября по 7 октября в Санкт-Петербурге пройдёт Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест», который собирает любителей комиксов уже в одиннадцатый раз.

Издательство «Бумкнига» Виктор Меламед. «111 портретов музыкантов»

«В этом году структура и подход к фестивалю меняется в более профессиональную сторону, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Яковлев, организатор фестиваля. — До этого каждый год мы привозили огромное количество авторов, сейчас делаем больший упор на специалистов, на те темы, которые, как нам кажется, достаточно актуальны на сегодняшний момент в России».

Откроет фестиваль 21 сентября творческая встреча с классиками бельгийского комикса Бенуа Петерсом и Франсуа Скойтеном, посвященная выходу книги «Падающая девочка» из серии «Тайные города» на русском языке. Речь пойдет об их творческом тандеме и непосредственно о графическом романе.

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В этот же день постоянный гость фестиваля — художник и преподаватель Британской высшей школы дизайна Виктор Меламед — прочтет лекцию «Жанр сенрю в графике». Сенрю — это короткое визуальное высказывание, которое зачастую сравнивают с хайку. Несколько лет подряд Виктор устраивает конкурс сенрю для тех, кто хочет учиться в Британской высшей школе дизайна. Для автора лучшего сенрю предоставляется бесплатное место. Во время лекции Виктор Меламед подробно расскажет о жанре и покажет конкурсные работы этого года.

22 сентября на конференции «Комиксы в публичных библиотеках — российский и зарубежный опыт» обсудят, что комиксы делают в библиотеках, насколько они пользуются спросом и как с ними работать. В конференции примут участие представители Библиотеки комиксов Санкт-Петербурга, Библиотеки комиксов города Осло и нескольких региональных библиотек. Обзор русскоязычного рынка комиксов проведет Владимир Апёнов, владелец магазина комиксов в Туле и один из организаторов книжного фестиваля «Литератула». Организаторы «Бумфеста» целенаправленно пригласили гостей из регионов, чтобы показать опыт работы с рисованными историями за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Конференция будет направлена на библиотечных работников и тех, кто работает с книгой, однако принять участие в мероприятии сможет каждый желающий.

«Десять лет назад фестиваль создавался, чтобы познакомить общество с культурой графического романа. В этом году мы постараемся разобраться, как обстоят дела с комиксом в России и в мире, чего ожидать в будущем, — рассказывает Лидия Грязнова, организатор фестиваля. — Исследователи русского комикса, которые систематизируют и описывают этот опыт, готовы рассказать, что произошло за это время. Выступления коллег из США, Франции, Швейцарии и Латвии помогут составить представление о комиксе как мировом культурном явлении. В дискуссиях поговорим о подводных камнях издательского дела и о том, как живется художникам в России, причем не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в регионах. Для начинающих авторов это возможность понять, как устроен издательский рынок изнутри, с его требованиями и возможностями, услышать то, что для профессионалов — само собой разумеющееся, а для начинающих — смутное предположение».

Издательство «Бумкнига» Фестиваль рисованных историй «Бумфест»

Важной частью фестиваля станет двухдневная образовательная программа (23—24 сентября). Тема первого дня — «Наука и образование». В разделе «Наука» с докладом на тему «Наука о комиксах: почему всем гуманитариям пришло время заниматься комиксоведением?» выступит организатор проекта ComixStudies Алексей Павловский. Профессор Университета Париж III Жак Дюрремант прочитает лекцию «Анализ понятия стиля в комиксах: новый научный подход». Завершится научная часть дискуссией «Новая дисциплина/старые методы: что нужно, чтобы комиксология стала наукой?», в которой примут участие Алексей Павловский, преподаватели Европейского университета и другие, и встречей с авторами графического романа «Я — слон!» Леной Ужиновой и Владимиром Рудаком.

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Издательство «Бумкнига» Графический роман Владимира Рудака и Лены Ужиновой «Я — Слон!»

Раздел «Образование» включит в себя лекции Пьера Томе, руководителя отдела иллюстрации в Университете прикладных наук и искусств города Люцерна, на тему «Обучение рисованию как языку», Билла Карталопулоса, редактора антологии «Лучшие американские комиксы», на тему «Изменение культурного статуса комиксов в Америке» и лекцию Виктора Меламеда.

Второй день образовательной программы будет посвящен теме «Авторы и издатели». В первой половине дня обсудят фэнзины. С докладом «Развитие фэнзинов в России» выступит Виталий Терлецкий, автор комиксов и куратор Фабрики Фэнзинов на Большом фестивале. Автор комиксов из Швейцарии Кёниг. Лю. Ку, который занимается фэнзинами уже более пятнадцати лет, прочитает лекцию «15 лет самиздата». Завершится раздел фэнзинов дискуссией «Зачем мы делаем зины?», которую будет вести Виталий Терлецкий. Участие в ней примут российские авторы: Маша Богатова, группа авторов «Типацеха» и представитель творческой группы «Гротеск» Артем Лахин. Комиксисты представят три абсолютно разных подхода к созданию фэнзинов.

Вторая часть дня будет посвящена издателям. Алексей Павловский выступит с докладом «Современный российский комикс». Основатель сборника комиксов kuš! Давид Шилтер прочитает лекцию «10 лет kuš!», в ходе которой расскажет, как создавался на постсоветском пространстве такой популярный проект.

Издательство «Бумкнига» Журнал «kuš!»

В рамках дискуссии «Легко ли издавать российские комиксы?» обсудят проблемы русскоязычного рынка комиксов и его печати.

«Первая сложность заключается в том, что российских комиксов практически нет, комментирует Дмитрий Яковлев. — Не так много авторов, кто мог бы сделать длинные полноценные истории, которые можно назвать графическим романом. Вторая проблема в том, что все-таки российские комиксы продаются хуже, чем переводные, но это, мне кажется, относится и к литературе, и к кино. Если есть, что издавать, то сложностей нет».

В рамках фестиваля Юлия Никитина презентует свою новую книгу «Полуночная земля». Это автобиографический комикс, который имеет значительные отличия от предыдущих работ автора.

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Завершающим мероприятием фестиваля станет творческая встреча с французским иллюстратором и автором комиксов Бенуа Гийомом, который работает в жанре городского скетчинга. Книги художника не издавались на российском языке, однако уже дважды его приглашали с мастер-классами в Москву. В рамках фестиваля Бенуа Гийом также проведет 6-часовой мастер-класс. Принять участие в нем смогут не более двенадцати человек.

Одним из главных нововведений фестиваля в этом году станет заметное сокращение выставочной программы, поскольку фестиваль остался без финансовой поддержки города.

«Самое главное отличие этого года — фактически отсутствие выставочной части фестиваля, — комментирует Екатерина Яковлева, организатор фестиваля. — Обычно мы проводим порядка двенадцати выставок, плюс дополнительную программу. В этом году только две: традиционная выставка, посвящённая конкурсу фестиваля, и выставка победителя конкурса прошлого года Дарьи Комлевой».

В этом году на конкурс было подано 153 заявки, из них прошли 43 работы. По словам организаторов, наибольшей проблемой участников является отсутствие истории в комиксе. Конкурс традиционно делится на три возрастных категории (до 14 лет, 15−20 лет, 21 год и выше), в каждой из которых выбирается победитель. В состав жюри конкурса вошли Дарья Комлева, Алексей Павловский и автор комикса «Шув» Ольга Лаврентьева.

Издательство «Бумкнига» Фестиваль рисованных историй «Бумфест»

В рамках фестиваля пройдет ярмарка комиксов и фэнзинов, в которой примут участие авторские независимые комиксы издательств «Бумкнига», «Live Bubble», «SPb Comics», «КомФедерация», магазин комиксов «Двадцать Восьмой» и фэнзины разных авторов.

Фестиваль «Бумфест» появился в Санкт-Петербурге в 2007 году и за 10 лет собрал на своей территории более двухсот авторов и специалистов комиксов. В прошлом году мероприятие посетили порядка тысячи любителей рисованных историй.