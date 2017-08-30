Тайбэй, 30 августа, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В соревнования по водному поло мужская сборная России завоевала серебряные медали Универсиады в Тайбэе. В финале россияне уступили сербам со счетом 4:15.

Водное поло

Золото получили ватерполисты Сербии, серебро досталось российской команде, а бронза — итальянцам, выигравшим у французов со счетом 10:2.

Отметим, что мужская сборная РФ по водному поло становится серебряным призером в четвертый раз. Ранее команда завоевывала серебро в 2001, 2011 и 2013 годах.

Золотые медали в этом виде соревнований получала команда Советского Союза в 1985 году.

Таким образом, в комплекте медалей Универсиады-2017 у России 94 награды — 25 золотых, 31 серебряная и 38 бронзовых.