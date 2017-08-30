Москва, 30 августа, 2017, 11:08 — ИА Регнум. В Общественной плате РФ хотят совместить празднование Дня отца с Днем трезвости. С таким предложением выступил член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко, сообщили в ОП РФ.

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«Предлагаем не просто учредить в России День отца, а совместить его с Днем трезвости. Прежде всего, это нужно для того, чтобы поддерживать саму политику ответственного отцовства и программы, которые реализуются в регионах», — пояснил Рыбальченко.

«Важно, чтобы в День отца дети видели папу дома», — отметил общественник.

Комиссия ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства будет вносить такое предложение в доклад по исполнению поручений президента РФ, связанных с защитой прав детей и сохранением традиционных семейных ценностей.

Всероссийский День трезвости празднуется в России 11 сентября. День трезвости, как и День отца уже празднуют в некоторых субъектах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России хотят учредить новый праздник — День отца. Учредить его предлагалось не раз, а сейчас идея обсуждается в администрации президента РФ.

Напомним, необходимость ввести в России день отца в 2015 приветствовала член Совфеда Елена Мизулина. Тогда она высказала мнение, что специальный праздник отцовства тесно связан с темой патриотизма.

Справка ИА REGNUM :

Первый День трезвости в России отметили в 1913 году. С 1914 года по решению Святейшего Синода его стали праздновать ежегодно. Дату — 11 сентября — выбрали не случайно. В этот день православные отмечают день Усекновения главы святого пророка — Иоанна Предтечи. Сам пророк не пил, но погиб именно во время пьяного пира

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