Ярославль, 30 августа, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославле государственное училище олимпийского резерва по хоккею откроет свои спортзалы для тренировок спортивных школ города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Http://www.yarguor.ru Воспитанники училища

Спортсмены Ярославля поинтересовались у врио губернатора Дмитрия Миронова на встрече с общественностью — есть ли возможность организации тренировок на современной базе техникума олимпийского резерва по хоккею. На его территории расположены теннисные корты, универсальная спортивная площадка, футбольное поле с искусственным покрытием.

«С руководством училища олимпийского резерва достигнута договоренность, что по определенному графику ярославские спортивные школы, в том числе школа «Шинника», будут тренироваться там, чтобы данный объект максимально эксплуатировался», — сообщил первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин.

Но директор государственного училища олимпийского резерва по хоккею Елена Крошева не видит возможности выполнения этого обещания в ближайшее время.

«Все договоренности можно конкретно обсуждать, когда училище вступит в наше оперативное управление. Это произойдет не раньше 1 января 2018 года. Сейчас идет процесс передачи его нам», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Крошева.

Так что юным спортсменам придется подождать.