Южно-Сахалинск, 30 августа, 2017, 12:05 — ИА Регнум. В Сахалинском заливе Анива, возможно, обнаружен РИТЕГ — радиоизотопный термоэлектрический генератор. Генератор был затоплен по халатности военных 30 лет назад. Специалисты утверждают, что РИТЕГ грозит местности радиоактивным заражением, а также может быть использован как «грязная бомба». Исследователи утверждают, что в море у берегов Сахалина лежат, как минимум, 6 генераторов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Сахалин, берег моря

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История вопроса

Корни проблемы лежат в 1987 году. Именно тогда, 20 августа, вертолет МИ-8 гидрографической службы Тихоокеанского флота доставлял из Корсакова радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ). «Приземлиться» РИТЭГ должен был на мысе Низком, который расположен к северу от полуострова Терпения в Поронайском районе. Уже на подходе к месту назначения вертолет неожиданно попал в грозу. Чтобы предотвратить катастрофу, пилоты, согласно инструкции, избавились от груза. «Кубик» весом в две с половиной тонны рухнул в море. В панике пилоты даже не засекли координаты падения генератора.

В ЧП тогда разбиралось только Министерство обороны. Спустя короткое время его специалисты выдали «на-гора» вердикт, который гласил, что «нырнувшая» установка «никакой опасности для экологии моря и жизни человека не представляет».

Однако спустя ровно десять лет история повторилась с точностью. 8 августа 1997 года точно такой же МИ-8 точно так же, в грозу, утопил аналогичный генератор уже с другой стороны Сахалина — у мыса Марии в Охинском районе. Время было уже другое. И вскоре тщательно скрывавшаяся правда о реальной опасности, которую несут морю и его обитателям утопленные генераторы, всплыла на поверхность.

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Что же он из себя представляет, этот самый РИТЭГ?

Его основа — радиоизотопные источники тепла: герметичные стальные капсулы весом восемь килограммов, в которых содержится топливная композиция — керамические «таблетки» из титаната стронция-90. При его распаде и выделяется огромное количество тепла. Примыкающий к капсуле тепловой блок нагревается до температуры 700 градусов по Цельсию. Их используют военные в отдаленных труднодоступных районах в основном для обеспечения работы маяков.

Может быть нашли, а может быть и нет

Сегодня, 30 августа 2017 года группа сахалинских исследователей сообщила ИА Сахалин. Инфо о том, что при помощи подводной камеры, возможно, обнаружили утопленный РИТЕГ, лежащий в заливе Анива напротив бывшего населенного пункта Кириллово.

«Находка была сделана 22 августа, в 1,2 км от берега, на глубине около 14 метров, на основе ранее известных координат, полученных при анализе спутниковых снимков. Там была инфракрасная подсветка — не скажу, что хорошо видно, но, по крайней мере, мне стало понятно, что это РИТЭГ такого же типа, как найденный у мыса Марии, в транспортной упаковке: видимо, поддон и решётки», — рассказал участник поисковой экспедиции Николай Сидоров.

Других доказательств пока нет.

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Исследователи несколько лет пытались организовать поиски в этом районе, но их организация не складывалась из-за пограничного режима. В настоящее время оказалось, что данный район никто не контролирует, и этим решили воспользоваться. Точные координаты находки будут сообщены только компетентным органам, поскольку легкодоступный РИТЭГ можно использовать в противозаконных целях — например, как «грязную бомбу».

Однако островные исследователи утверждают, что имеется минимум шесть РИТЭГов у берегов южного Сахалина — три возле Кириллово, два возле мыса Крильон и ещё где-то один от космического спутника-шпиона на базе плутония. Кроме того, они ссылаются на доклад работника Минатома о том, что для 39 РИТЭГов место утилизации ещё нужно уточнять, поэтому таких морских «захоронений» может быть ещё больше. При этом на Сахалине после смены областного правительства в 2007 году работы по поиску опасных объектов практически свёрнуты. Некоторая деятельность ведётся только при областной думе, но без существенных подвижек.

Проблема заключается еще и в том, что вопрос утилизации РИТЕГов остается открытым. Так, РИТЕГ с мыса Марии уже 10 лет лежит в Советской Гавани Хабаровского края на базе гидрографической службы в какой-то емкости. Когда он будет утилизирован — никто не знает.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2007 году один из РИТЕГов, затопленных у берегов Сахалина, был поднят со дна моря. Проблема утилизации радиоизотопных генераторов остро стоит во многих регионах России. В 2003 году радиационная авария произошла в Мурманске, воры, имевшие свободный доступ к месту хранения РИТЕГов, в надежде поживиться, разобрали их. РИТЭГи были разрушены полностью, все части, включая защиту из обедненного урана, похищены неизвестными похитителями. РИТЕГи были обнаружены на суше у береговой черты в северной части острова. Воров так и не нашли. Специалисты тогда предположили, что их гарантированно нет в живых — нахождение людей и животных вблизи источника (ближе 500 метров) представляет опасность для здоровья и жизни. Следует полагать, что люди, которые разобрали РИТЭГи, получили смертельные дозы облучения.