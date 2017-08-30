Москва, 30 августа, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Законопроект о расширении деятельности института присяжных правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

Иллюстрация В.С. Гилберта. Теперь, присяжные, можете меня послушать! 1890

Предлагается дополнить статью 30 УПК РФ новым пунктом, согласно которому к подсудности судьи районного суда, гарнизонного военного суда и коллегии из шести присяжных заседателей будут отнесены дела о преступлениях, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. При этом из подсудности этого состава суда исключаются уголовные дела о преступлениях, совершённых лицами в возрасте до 18 лет.

Таким образом, уголовные дела о таких преступлениях, совершенных женщинами или мужчинами старше 65 лет, будут подсудны суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, в том числе в составе судьи и коллегии присяжных заседателей.

Принятие законопроекта позволит привести положения Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с правовой позицией Конституционного суда, отмечают в правительстве.

Ранее жалобу на запрет суда присяжных для женщин подала в Конституционный суд жительница Челябинска, обвиняемая в убийстве собственной полугодовалой дочери.

Конституционный суд признал не соответствующими Конституции РФ ряд положений статей 30 («Состав суда») и 31 («Подсудность уголовных дел») УПК РФ в части исключения возможности рассмотрения судом в составе судьи верховного суда республики, краевого, областного или другого равного им по уровню суда и коллегии из 12 присяжных заседателей уголовных дел по обвинению женщины, а также мужчины в возрасте старше 65 лет в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса (105 (ч. 2), 210 (ч. 4), 2281 (ч. 5), 2291 (ч. 4), 277, 295, 317 и 375).