Чебоксары, 30 августа, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В столице Чувашии на внеочередном городском собрании депутатов был поднят вопрос о транспортировке из Балтийска списанного и демилитаризированного пограничного сторожевого корабля (ПСК) «Чебоксары». Цена вопроса — 20 млн рублей, при этом в бюджете на 2017 год такие средства не заложены. Более того, выяснилось, что городу могут выставить счёт за стоянку и обслуживание корабля в Балтийске. Депутатский корпус, который инициировал ранее вопрос передачи столице Чувашии военного корабля, теперь переводит ответственность на администрацию города. И в качестве решения предлагает нанять бурлаков для транспортировки водного транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Tsushima.su Сторожевой корабль «Чебоксары»

Данная проблема была поднята после рассмотрения основных вопросов повестки заседания, заняв значительную часть времени. Депутаты развернули бурную дискуссию, при этом выяснялись удивительные факты. Инициировал обсуждение член фракции единороссов Сергей Лебедев, напомнив о распоряжении премьера Дмитрия Медведева от 12 июня 2017 года о передаче в муниципальную собственность Чебоксар одноименного пограничного сторожевого корабля «для установки в качестве музейного экспоната». Корабль списан и прошёл демилитаризацию.

«Нужно 20 млн рублей искать на транспортировку. Если мы не будем исполнять распоряжение, я не знаю, какими глазами будет город потом смотреть и что докладывать», — сказал Лебедев.

По залу прошёлся гул. Более того, выяснилось, что «могут выставить счёт за организацию стоянки корабля в Балтийске, и за оплату жизнедеятельности». С места начали эмоционально выяснять, кто и зачем принимал решение — на что так же с места напомнили, что сами парламентарии, но предыдущего созыва. Возникла неловкая пауза.

«Все мы принимали участие», — взял слово и.о. главы Чебоксар Николай Владимиров, заявив, что «дело остаётся за малым, основной путь мы прошли», «теперь надо найти средства». И упомянул имя главы администрации Алексея Ладыкова, на которого депутатский корпус возлагает бюджетные надежды.

«Или бурлаков, или 20 млн искать», — резанул с места экс-мэр Анатолий Игумнов.

«Насколько я знаю, планируется выделение средств только на следующий год. Потому что транспортировать — одно, но надо же определиться с местом, подготовить это место», — поверг в шок депутатский корпус Владимиров.

«Даже не определили, где будет стоять. Вот ещё будет геморройная проблема!», — был поражен Игумнов.

«Всё на стадии обсуждения», — пытался сохранять хладнокровие Владимиров, поспешив закрыть дискуссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» был одним из ходовых кораблей Балтийского пограничного отряда, нёс боевую вахту на самой западной границе России. Он был построен на Ярославском судостроительном заводе, 18 сентября 1988 года принят в состав морских частей Пограничных войск СССР с пунктом базирования в порту Вентспилс. В январе 1993 года перебазирован в порт Балтийск, где выходил на охрану государственной границы и исключительной экономической зоны России. 27 марта 1996 года кораблю присвоено наименование «Соболь». В 1997 году администрация Чебоксар заключила договор о сотрудничестве с морской пограничной дивизией Калининградской группы войск, в соответствии с ним кораблю присвоили имя «Чебоксары».

В 2015 году он был списан со службы. За корабль взялся депутатский корпус, предложив продлить «жизнь» ПСК в качестве памятника и экспоната. Тогда Леонид Черкесов, на тот момент глава Чебоксар заявлял, что сторожевой корабль планируется разместить в речном порту столицы Чувашии «как памятник доблестной службы послужит не только целям патриотического воспитания, но и повышению туристической привлекательности города». Парламентариев поддержали ветераны флота, подчёркивая, что это был бы хороший подарок к 550-летию столицы. В июне 2017 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче корабля в муниципальную собственность Чебоксар «для установки в качестве музейного экспоната». В настоящее время он находится в Балтийске.