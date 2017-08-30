Париж, 30 августа, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Франции придется закрыть часть своих АЭС, для того чтобы выполнить план по сокращению доли атомной энергии в энергетике страны до 50% к 2025 году, сообщает Reuters.

Florival fr АЭС «Фессенхайм»

С таким заявлением в очередной раз 30 августа выступил министр окружающей среды Франции Николя Юло.

«Мы должны принять рациональное решение относительно того, какие реакторы закрыть, приняв во внимание экономические, социальные факторы и факторы безопасности», — отметил чиновник.

«Мы закроем несколько реакторов, однако я сделаю это социально приемлемым способом. Закрыты будут АЭС «Фессенхайм» и еще две станции», — добавил он.

Напомним, Юло не первый французский чиновник, выступающий за отказ страны от атомной энергетики. О необходимости постепенного отказа от АЭС говорили еще при прошлом президенте страны Франсуа Олланде. Так, в 2015 года бывшим министром экологии, устойчивого развития и энергетики Сеголен Руаяль был принят Законопроект об энергетическом переходе (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte). Среди прочих мер законопроект вводит запрет на увеличение совокупной мощности французских АЭС.

Уже после ухода со своего поста Олланда новый министр экологии Юло — в прошлом путешественник и защитник природы — заявил, что Парижу необходимо закрыть до 17 из своих 58 реакторов. Первыми остановке, по его словам, должны подлежать наиболее старые реакторы, такие как уставленные на АЭС «Фессенхайм».

Франция не единственная страна ЕС, чье руководство выступает против атомной энергетики. В частности, в ФРГ последний реактор будет остановлен в 2022 году. Опасения Берлина обострились после катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году.