Саудовская Аравия нанесла удар по мирным гражданам в Йемене
Сана, 30 августа, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В результате налета авиации Саудовской Аравии недалеко от столицы Йемена города Сана, погибли семь человек, сообщает 30 августа Reuters.
Удар нанесла коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Среди погибших пять человек были мирными гражданами, еще двое были военными.
Инцидент произошел в 10 км от Саны в районе Масаид на контрольно-пропускном пункте хуситов. Несколько снарядов упали на автозаправочную станцию.
Напомним, коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вмешалась в гражданскую войну в Йемене в марте 2015 года на стороне подавшего в отставку президента Хади Мансура.
Против коалиции воюют хуситы, контролирующие большую часть севера Йемена, а также столицу город Сана.
Со времени начала конфликта погибли по меньшей мере 10 тыс. человек, в стране свирепствует эпидемия холеры. Сотни тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.