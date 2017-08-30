Сана, 30 августа, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В результате налета авиации Саудовской Аравии недалеко от столицы Йемена города Сана, погибли семь человек, сообщает 30 августа Reuters.

F-15 ВВС Саудовской Аравии

Удар нанесла коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Среди погибших пять человек были мирными гражданами, еще двое были военными.

Инцидент произошел в 10 км от Саны в районе Масаид на контрольно-пропускном пункте хуситов. Несколько снарядов упали на автозаправочную станцию.

Напомним, коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вмешалась в гражданскую войну в Йемене в марте 2015 года на стороне подавшего в отставку президента Хади Мансура.

Против коалиции воюют хуситы, контролирующие большую часть севера Йемена, а также столицу город Сана.

Со времени начала конфликта погибли по меньшей мере 10 тыс. человек, в стране свирепствует эпидемия холеры. Сотни тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.