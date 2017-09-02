Москва, 2 сентября, 2017, 09:48 — ИА Регнум. С 6 по 10 сентября в Москве и Санкт-Петербурге пройдет Международный фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival. Мероприятие организовывают Центр документального кино и Музей Москвы.

Пресс-служба Международного фестиваля документального кино Center Festival Young Russia. Мария Дудко, Соломей Собко

Пресс-служба Международного фестиваля документального кино Center Festival Афиша фестиваля Center Festival

Фестиваль представит город как пространство социального взаимодействия, выявит наиболее важные тенденции, определяющие координаты современного мира и положение человека в нем путем актуальной документалистики.

Программа фестиваль делится на четыре блока: «В центре внимания», «Культура», «Общество» и «Киноархив». Блок «В центре внимания» включит в себя фильмы, получившие престижные международные кинопремии. Среди них документальная романтическая комедия «Дина» Антонио Сантини (Гран-при «Санденса"-2017) и фильм «Внутренняя работа» Гетин Олдос (победитель SXSW-2017).

Пресс-служба Международного фестиваля документального кино Center Festival Внутренняя работа. Афиша

В блок «Культура» войдут фильмы о современном искусстве и новаторской архитектуре, действующих на взаимоотношения человека с городской средой: «Маурицио Каттелан: Ушел, скоро буду» Маура Аскерольда, «Большие перемены» Каспара Аструпа Шредера, «Бойс» Андреса Файеля, «Дом господина Мориямы» и «Мечты на продажу» Ила Бека.

Пресс-служба Международного фестиваля документального кино Center Festival Дом господина Мориямы. Ил Бек

Блок «Общество» покажет фильмы «Теория бесплатных завтраков» Кристиана Тодда, «Токийские идолы» Киоко Мияке, «Крысы» Тео Энтони и «Машины» Рахула Джайна, представляющие новый взгляд на остросоциальные проблемы через обсуждение экономики, современных условий труда, субкультур и городской фауны.

Пресс-служба Международного фестиваля документального кино Center Festival Крысы. Тео Энтони

Фильм блока «Киноархив» — «Новости из дома» Шанталя Акермана — обращает внимание на актуальные вопросы современности через призму истории. В задачу блока входит привлечение внимания к творчеству важных, но мало представленных в России режиссеров.

Помимо основной программы, на фестивале будет представлен проект Марии Дудко и Соломеи Собко Young Russia. Веб-док представляет собой серию интимных видео-портретов, рассказывающих о молодом поколении девушек, выросших в постсоветской России.

Пресс-служба Международного фестиваля документального кино Center Festival Young Russia. Мария Дудко, Соломей Собко

Фестиваль пройдет на главных культурных площадках Москвы — в Центре документального кино, Институте «Стрелка», Музее современного искусства «Гараж», кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» — и на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.