Казань, 30 августа, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Ещё у трёх казанских компаний, одна из которых застройщик, могут появиться финансовые проблемы. Конкурсный управляющий «Татфондбанка» в суде пытается оспорить две сделки на общую сумму более 1,8 млрд рублей. В одном из исков соответчиком выступает физическое лицо, чьи данные полностью совпадают с данными сына мэра Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дел.

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28 августа в Арбитражный суд Татарии поступил иск к ООО «Торговый дом «Спартак-Казань». Сумма финансовых претензий составляет 910,66 млн рублей. По второму иску, поданному 24 августа, ответчиками выступают два физлица — Валерий Самилов и Тимур Метшин, и два юрлица — ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» из Нижнекамска и АО «Профит Групп». Сумма, выдвинутых претензий к ним, более 904,15 млн рублей. Обе компании в качестве соответчиков присутствуют ещё в двух исках, поданных «Татфондбанком». Кроме них ответчиками значатся ООО «Домостроительное объединение» и ООО «Бахетле-Агро». Единственный учредитель последнего — АО «Профит Групп». По этим двум искам сумма претензий по кредитам превышает 311,3 млн рублей. Иски пока не рассмотрены, оставлены без движения до устранения замечаний. Кроме долга банк требует наложить взыскание на заложенное имущество.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» создано в Нижнекамске 29 мая 2009 года. Учредитель — ООО «Домостроительное объединение». Компания продаёт квартиры в домах, строительством которых сама и занимается.

Ранее конкурсный управляющий ТФБ сообщил, что ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» было выдано несколько кредитов. На сегодня обжалуется списание денежных средств в счёт погашения задолженности по ним, осуществлённое в период финансовых проблем банка. Кроме того, 14 декабря 2016 года со счетов ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» были списаны денежные средства в счёт гашения долгов по кредитам, заключённым банком с АО «Профит Групп» и ООО «Жилстрой». Общая сумма всех оспариваемых операций — около 85 млн рублей.

В казанских СМИ АО «Профит Групп» упоминается, как крупный игрок, участвующий в капитале порядка 40 компаний Татарии. По данным ЕГРЮЛ, АО создано 3 сентября 2007 года в Казани. Его учредитель — Николай Суслин. Основной вид деятельности — денежное посредничество. Правопредшественники Общества — АО «Жилищная инвестиционная компания» и АО «Управляющая компания «Инвестиционный капитал». Обе они прекратили свою деятельность в 2010 году.

Известно, что с 27 апреля 2016 года АО «Профит Групп» находится в процессе реорганизации в форме преобразования.

Отметим, «Татфондбанк» остаётся частым «клиентом» Арбитражного суда Татарии. Только за август 2017 года конкурсный управляющий подал порядка 30 исков, из которых ровно половина с требованием банкротства бывших клиентов. Среди тех, кого пытается обанкротить конкурсный управляющий есть и крупный акционер банка — ООО «Новая нефтехимия», по совместительству являющийся 100% владельцем ПАО «Тимер Банк». Последний находится под временным управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» с целью недопущения банкротства.

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Кроме того, ТФБ пытается в суде не дать ликвидировать фигуранта уголовного дела, вывод имущества которого и привёл к финансовым проблемам банка — компанию «ТДК-Актив».

По версии следствия, экс-председатель правления ПАО «Татфондбанк» с группой сотрудников, зная о неплатёжеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «ТДК-Актив». Всего по семи кредитным договорам было выведено имущества на сумму 1,14 млрд рублей. Его оформили в виде векселя банка.

В итоге кредитные обязательства остались без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счёт продажи залогового обеспечения снизилась. В результате банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.