Пекин, 30 августа, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан подтвердил председательство Си Цзиньпина на саммите БРИКС, который пройдет в Сямэне с 3 по 5 сентября 2017 года. Кроме того, китайский дипломат озвучил программу китайского лидера на время проведения саммита.

Narendra Mod Члены саммита БРИКС

Помимо участия в церемониях открытия и закрытия мероприятия, председатель КНР посетит сессию, посвященную диалогу развивающихся стран и взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии, посвященной открытию бизнес-форума БРИКС, пишет «Жэньминь жибао».

По приглашению Си Цзиньпина Китай посетит президент Мишел Темер, который впервые прибудет в КНР с официальным визитом 31 августа и глава Таджикистана Эмомали Рахмон, визит которого состоится 30 августа-5 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по информации министерства иностранных дел Индии, премьер-министр страны Нерендра Моди посетит саммит БРИКС, который состоится в сентябре в Китае.