Башкирия, 30 августа, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Органы опеки и попечительства администрации Куюргазинского района Башкирии рассказали о ситуации вокруг ребенка — инвалида, который был отобран ими у опекуна на основании незаконного постановления. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист общественной организации «Родительское Всероссийское сопротивление» (РВС) Артем Кирюхин.

Отобранное детство

18 августа во время общения с активистами РВС главный инспектор органов опеки Раушания Ибрагимова, на просьбу прокомментировать, почему, несмотря на то, что постановление об отмене временной опеки было признано судом незаконным, девочка до сих пор не возвращена в семью, заявила: «Постановление незаконно, а наши действия — законны».

«Другими словами, органы опеки для изъятия ребенка могут выписывать постановления с любым содержанием, в том числе и противоречащим закону, а когда данное постановление будет обжаловано и признано судом незаконным, то опека сошлется на «раннюю» законность постановления. А еще лучше, чтобы к опеке не было никаких вопросов, переправит ребенка в другой район, как и поступили органы опеки Куюргазинского района», — сообщает активист РВС, помощник адвоката Панковых.

Ранее на основании постановления Куюргазинской администрации был отобран ребёнок, который находился под временной опекой родной тёти — Оксаны Панковой. Однако постановление было обжаловано в суде и в итоге признано незаконным. Несмотря на это, органы опеки и попечительства не вернули ребёнка в семью, а наоборот еще во время судебных тяжб передали ребенка в другой административный район. Теперь органы опеки Куюргазинского района ссылаются еще и на то, что ребенок находится не в их юрисдикции и потому вернуть его невозможно.

Помимо этого стало известно, что Раушания Ибрагимова написала заявление в полицию села Ермолаево на Оксану Панкову, которая хочет ее удочерить, что она якобы незаконно изъяла с пенсии девочки деньги. Оксана Панкова действительно снимала эти деньги, большая часть которых была потрачена на покупку личных вещей девочке, все чеки Панковой были сохранены для отчетности, что полностью соответствует закону.

Другая обналиченная часть денег сохранена Панковой и не тратится. Более того, по этому факту ранее была проведена проверка прокуратурой, которая не выявила нарушений в действиях Панковой. Также на суде Раушания Ибрагимову просили документально подтвердить факт незаконного снятия денег со счета девочки, на что она не смогла предъявить необходимых доказательств, и данный вопрос был снят судьей.

На данный момент Оксана Панкова написала ответное заявление на Ибрагимову по ложному доносу. А также было написано заявление, где Панковы, просят выяснить, с какой целью Раушания Ибрагимова интересуется денежными счетами ребенка, когда он находится в юрисдикции другого административного района, куда был отправлен самой Куюргазинской администрацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2017 года Куюргазинская администрация вынесла постановление об отказе в постоянной опеке Панковой, и изъяла ребенка во время лечения в реабилитационном центре. 9 июня 2017 года все доводы органов опеки, приведенные в постановлении, были обжалованы и признаны судом незаконными.

Однако суд также не удовлетворил требование Панковой о возвращении ребенка в семью, так как ребенок находится в другом административном центре, из которого впоследствии девочку перевели в районную администрацию города Стерлитамак.

На данный момент Панкова собрала все документы и готовится к суду, чтобы удочерить девочку. Сама девочка не раз высказывала свое желание, быть с Панковой и ее семьей.