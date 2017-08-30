Афины , 30 августа, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Пассажирский паром Blue Star Patmos сел на мель у входа в гавань греческого острова Иос. На борту находились 205 пассажиров и 87 членов экипажа, передает 30 августа телеканал Sakai.

Кораблекрушение у Афонской горы 1856

Инцидент произошел в 1:30 по местному времени (совпадает с московским). Судно шло из Пирея в Анафи с заходом на острова Парос, Наксос, Иос и Тиру (Санторини). Кроме пассажиров, паром перевозил 33 легковых и грузовых автомобиля.

Пассажиры и команда были эвакуированы с парома и на катамаранах доставлены порт Иоса, пострадавших среди них нет. По данным береговой охраны, в паром поступает вода, однако ситуация находится под контролем.

Отмечается, что паром останется на мели, пока его не обследуют водолазы. Затем судно попробуют снять с мели. В районе острова Иос наблюдается ветер пяти баллов по шкале Бофорта.

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