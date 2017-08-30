Москва, 30 августа, 2017, 10:16 — ИА Регнум. На старой территории Московского зоопарка обустроят инсектарий, или дом для насекомых. Он расположится в трехэтажном здании площадью 2 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра Москвы.

Даниил Прокопьев Огражденный муравейник

Коллекцию насекомых зоопарка планируется увеличить в два раза. В инсектарии поселят свыше 200 видов насекомых. Посетители смогут круглый год слушать пение сверчков и кузнечиков, наблюдать за мерцанием светлячков и полетом тропических бабочек.

Также гости инсектария смогут побывать в лабораториях, где ученые-энтомологи занимаются разведением насекомых, в том числе и тех, которые предназначены на корм насекомоядным животным зоопарка.

В инсектарии будут жить редкие виды бабочек и жуков, такие как геркулес и фрегат, жуки-светляки, муравьи-листорезы, разнообразные палочники, кузнечики, богомолы, а также пауки, скорпионы, многоножки и многие другие беспозвоночные.

Как отметили в пресс-службе Московского зоопарка, впервые за долгие годы в зоопарке появятся термиты, разнообразные осы и пчелы.

«Дом насекомых Московского зоопарка станет одним из крупнейших в Европе. Он вберет в себя опыт лучших японских и европейских инсектариев, таких как знаменитые «Мир насекомых» в японской префектуре Гунма и «Эсаполис» в итальянском городе Падуе, специалисты которых помогают нам в проектировании инсектария», — пояснили пресс-службе зоопарка.

Обустройство дома для насекомых и пополнение коллекции начнется в 2018 году.

Напомним, сейчас коллекция беспозвоночных животных Московского зоопарка разбита по нескольким павильонам. В павильоне «Арахноландия» можно познакомиться с пауками-птицеедами, а в павильоне «Птицы и бабочки» — увидеть за стеклом тропических бабочек, палочников и других насекомых. В «Оранжерее» с февраля 2017 года открылась экспозиция ночных бабочек-бражников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в летние месяцы зоопарк Москвы работает не только вечером, но и в утренние часы. Акция «Бодрое утро» проводится с 1 мая по 31 августа 2017 года. Стоимость входного билета составляет 300 рублей (вместо 500 рублей).

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