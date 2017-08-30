Ярославль, 30 августа, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Ярославле в рамках программы «Мы выбираем спорт» установлено 26 новых площадок для воркаута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Площадка для воркаута в Ярославле

Как рассказали в мэрии Ярославля, установкой площадок дело не ограничится. Воркаут — весьма специфически вид спорта, для Ярославля пока весьма экзотичный. Поэтому горожан научат пользоваться новыми площадками.

«На площадках будут проходить мастер-классы, которые проведут профессиональные спортсмены. У нас есть чемпионы в этой области. Сейчас секции воркаута существуют при некоторых школах, но нет даже федерации. Думаю, инициатива даст стимул для развития этого вида спорта. Сейчас мы готовим график мастер-классов, который будет опубликован, и все желающие смогут познакомиться с воркаутом поближе. Хотя, конечно, заниматься на брусьях и турниках сможет и любой желающий без специальной подготовки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

Спортивные площадки устроены на средства корпорации «Ростех» по инициативе врио губернатора Дмитрия Миронова.

«Очень важно сегодня предоставить нашей молодежи возможность заниматься спортом — в спортивных залах, школах, во дворах. Правительство региона будет продолжать работать в этом направлении. Я считаю, что это хорошо оживит и город в целом, и детский спорт, в частности. Главное, что жители сами решали, где установить спортплощадки и в каких местах», — сказал Дмитрий Миронов на открытии одной из площадок 29 августа.