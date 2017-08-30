Орел, 30 августа, 2017, 10:07 — ИА Регнум. В Орле спасатели продолжают работать на месте обрушения жилого четырехэтажного дома — стена здания, построенного в 1955 году и уже долгое время находившегося в крайне плачевном состоянии, обрушилась утром 29 августа. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области Дом, который собирались «капитально ремонтировать», обрушился

В региональном управлении МЧС сообщили, что с места обрушения уже вывезено 290 тонн мусора. Зона ЧС по-прежнему находится под охраной. На 30 августа запланированы работы по разбору завалов и вывозу строительного мусора.

Сами жители говорят, что «трубили» о проблеме уже несколько лет, однако чиновники отказывались их услышать. В апреле этого года о состоянии дома говорили и в региональном отделении ОНФ, и снова мер принято не было. Обратили внимание власти на ситуацию за неделю до обрушения — тогда у здания начала сыпаться стена, и в администрации признали проблему. 29 августа должны были начаться работы по противоаварийному укреплению, однако приступить подрядчики к ремонту не успели.

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К 29 августа 45 из 60 жильцов, прописанных в доме, уже были эвакуированы. На момент обрушения в здании находились восемь человек. К счастью, обошлось без жертв.

При обрушении пострадали шесть квартир. Сами люди рассказывают, что эвакуации вынуждены были оставить мебель, технику. На фотографиях, распространенных пресс-службой правительства и оперативными службами, видно, что в квартирах оставалось имущество людей.

Накануне пресс-служба облправительства распространила заявление губернатора о выделении средств из Резервного фонда на приобретение новых квартир — по предварительным данным, около 70 млн рублей.

При этом ни областные, ни городские власти пока не сделали никаких заявлений по поводу возмещения имущественного ущерба: приобретение новой мебели и техники, даже самой элементарной, например, холодильника по силам далеко не всем.

Большие вопросы и к расселению жильцов дома. По заявлению администрации города желающим предоставлено жилье в маневренном жилом фонде администрации города в доме по ул. 1-я Пушкарная, 52 и пункте временного размещения — общежитии ОГУ им. Тургенева на ул. Максима Горького. Однако, как рассказал один из жителей дома «Орловским новостям», дом по адресу Садово-Пушкарная, 52, куда предложено переехать жильцам, представляет собой двухэтажное барачное строение. «Условий для нормального проживания практически нет, на одного человека 6 квадратных метров, одна душевая кабина, туалет вроде как на улице», — рассказал собеседник издания. В результате большинство жителей обрушившегося дома предпочитают селиться у родных или, по возможности, снимать квартиру.

Между тем, СКР уже возбудил уголовное дело — по статье «Халатность».