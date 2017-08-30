Калуга, 30 августа, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Калужской области пройдут дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме, сегодня, 30 августа в регионе стартовало досрочное голосование, которое продлится до 14 часов 9 сентября.

Kaluga.izbirkom.ru Избирательный участок

Так, в Обнинске выберут депутата для замещения одного вакантного мандата в городское собрание. Участие в голосовании примут избиратели, проживающие на территории одномандатного избирательного округа №20.

В территориальную избирательную комиссию (ТИК) представили документы о выдвижении 4 кандидатов. Трое из них идут от политических партий КПРФ, ЛДПР и «Партии Великое Отечество», ещё один кандидат — самовыдвиженец. Все претенденты зарегистрированы в ТИК и заняты активной предвыборной агитацией.

На выборах-2017 избиркомами будет применена новая технология изготовления протокола участковой избирательной комиссии (УИК) об итогах голосования с использованием QR-кода. Порядок применения технологии и соответствующее программное обеспечение утверждены ЦИК России. Определены операторы — члены УИК, которые будут работать непосредственно с программой для изготовления протокола.

Напомним, помимо Обнинска, в Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Калужском регионе также состоятся дополнительные выборы депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Передел» третьего созыва. Здесь баллотируются восемь кандидатов: три кандидата от партии «Единая Россия», трое представляют ЛДПР и два самовыдвиженца.

Пять зарегистрированных кандидатов будут бороться на дополнительных выборах депутатов городской думы городского поселения город Мосальск: два кандидата из ЛДПР, двое представляют партию «Единая Россия» и один самовыдвиженец.