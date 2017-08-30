Шанхай, Китай, 30 августа, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Муниципалитет Шанхая сообщил о начале модернизации главного буддистского храма в городе. Главное здание храма нефритового Будды будет перенесено на 30 метров ради расширения пространства для молящихся.

Iamtherealnick Храм нефритового Будды в Шанхае

Инженеры шанхайской строительной компании Shanghai Construction No. 4 Group провели расчеты, согласно которым территорию храмового комплекса можно расширить благодаря переносу главного здания ансамбля, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время храм закрыт для посетителей, на месте ведутся последние приготовления к переносу здания. Строители разместили специальные рельсы под фундаментом столетнего строения, по которым здание «проедет» 30 метров на север, после чего рельсы будут демонтированы, а фундамент укрпелен.

Операция по переносу здания намечена на 2 сентября. Ожидается, что храм откроется для посетителей уже в середине сентября. Благодаря переносу главного здания площадь храмового комплекса увеличится более чем на 500 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Ухане китайские инженеры перенесли на 90 м здание, представляющее историческую ценность. Процесс переноса занял более 6 часов, строители заявляют, что исторической постройке не нанесен какой-либо ущерб.