Нью-Йорк, США, 30 августа, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН «решительно осудил» последние ракетные испытания Северной Кореи, признав их угрозой всему миру, сообщает 30 августа «Первый канал» со ссылкой на заявление организации.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«Ракетные испытания КНДР угрожают всем государствам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специальное заявление СБ ООН было принято на экстренном заседании в связи с очередным пуском ракет КНДР. Документ был поддержан единогласно.

По словам постпреда России Василия Небензя, военного решения проблем Корейского полуострова не существует. Он напомнил, что продолжение ракетной программы КНДР во многом провоцирует развёртывание США систем ПРО и постоянные военные учения в Южной Корее.

«Пхеньян должен свернуть все запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения огня и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции о запрещении химоружия. Решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно», — отметил он.

Постпред добавил, что для нормализации обстановки на полуострове требуется подход, который предполагает как прекращения КНДР испытаний ракет, так и отказ от наращивания военной инфраструктуры, включая систему ТААД.

Напомним, за последнюю неделю Северная Корея произвела несколько запусков баллистических ракет. Так, 26 августа Северная Корея осуществила запуск трёх баллистических ракет из провинции Канвондо, которые пролетели 250 км и упали в Японское море.

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В ночь на 29 августа КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии. Пуск был произведен из окрестностей Пхеньяна в 5:57 (23:57 мск). Ракета пролетела 2,7 тыс. километров и упала в Тихий океан в 1180 километрах к востоку от японского острова Хоккайдо.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР заявил, что последнее ракетное испытание стало «прелюдией» к удару по острову Гуам. При этом Ким Чен Ын добавил, что Пхеньян внимательно отслеживает слова и действия США.

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В связи с очередным запуском северокорейской ракеты Япония, Южная Корея и США запросили внеочередной созыв Совета безопасности ООН.