Ярославль, 30 августа, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Об этом заявил врио губернатора Дмитрий Миронов на встрече с общественностью Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов пообещал разобраться с работой Ленинского управдома

Во время встречи на недобросовестную работу управляющей компании Ленинского района пожаловались жители дома номер 64 по улице Советской.

«Мусор у нас не вывозится, тепловой узел и электрика в подвале утопает в фекалиях, ужасная антисанитария с крысами и гигантскими тараканами. При этом на наши жалобы управляющая компания никак не реагирует, не выполняя своих обязательств не то, что на 100, а даже на 30 процентов», — приводит слова граждан портал правительства Ярославской области. В подтверждение жильцы показали Дмитрию Миронову отснятые фотографии, демонстрирующие, в каких условиях они проживают.

Глава региона попросил прокомментировать данные кадры директора Управляющей компании Ленинского района Сергея Полякова. Тот выразил несогласие с оценкой жителей, сказав, что «не считает дом по Советской 64 заброшенным». Более того, заявил, что из всех озвученных претензий может согласиться только с тем, что в доме была проблема с горячей водой, а в остальном дом, по его мнению, обслуживается нормально.

Тогда врио губернатора задал вопрос — кто является собственником данной компании?

Услышав, что это Бычек Александр Иванович, Дмитрий Миронов посоветовал тому лично побывать в проблемном доме.

«И вам, Сергей Геннадьевич, и Александру Ивановичу надо съездить на этот дом и посмотреть, в каких условиях живут люди. То, что мне показали на фотографиях, — это кошмар. Люди платят деньги. И, действительно, в этой связи возникает масса вопросов к управляющей компании. Будем разбираться жестко» — констатировал глава региона.

Дмитрий Миронов поручил заместителю председателя Правительства региона Виталию Ткаченко съездить с представителями надзорных структур на место с комиссионным рейдом.

«Если управляющая компания не справляется со своими обязанностями, то мы разберемся с этим быстро и качественно, вплоть до отзыва лицензии. Люди не должны жить в таких условиях» — подвел итог коммунальной дискуссии Дмитрий Миронов.

Он пообещал лично контролировать эту ситуацию.