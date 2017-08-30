Айова-Сити, США, 30 августа, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Ученые из США пришли к выводу, что возникновение расстройств приема пищи вызвано генетическими причинами. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Анорексия

Исследователи из Университета Айовы проанализировали геномы 93 человек, каждый из которых страдал расстройством приема пищи. В результате был найден 431 ген, связанный с данной группой синдромов.

Ученые разделили гены на два вида. Первый из них оказался ответственным за контроль аппетита, потребление и переваривание пищи. Второй был связан с иммунной системой.

В результате учеными был сделан вывод, что нарушения пищевого поведения, такие как анорексия и булимия, на 50−80% зависят от генетических факторов.

Ученые утверждают, что данные результаты совпадают с более ранними исследованиями, изучавшими синдромы расстройства приема пищи, которые свидетельствуют о необычных диетах или избыточных физических нагрузках у больных.