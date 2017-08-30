Москва, 30 августа, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Группа экспертов «Лаборатории Касперского» спрогнозировала, как будет выглядеть Москва через 30 лет и представила трехмерную панораму столицы на сайте проекта «Земля 2050», говорится в пресс-релизе компании.

2050.earth Москва 2050

Согласно прогнозу на 30 лет, Москву ожидают социально-технологические изменения, потепление, а также киберугрозы будущего. Интерактивная панорама, созданная в рамках проекта «Земля 2050» позволяет увидеть облик города в 2030, 2040 и 2050 годах.

Среди представленных на сайте зданий будущего представлены: парящий отель, коммерческий порт для запуска туристов на околоземную орбиту, такси-квадрокоптер, реклама на небосводе и другие.

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Кроме того, в Москве будущего ожидается потепление. В абсолютном значении средние летние температуры вырастут всего на один градус, однако это приведет к увеличению жарких дней на 30−33%. В итоге вместо нынешних 6−8 жарких дней их станет 20.

Такие климатические изменения приведут к серьезным последствиям и необходимости создавать гигантские прозрачные купола, внутри которых будет поддерживаться необходимая температура и освещенность.

Согласно прогнозу через 30 лет Москва станет более зеленой и просторной, а строения будут напоминать футуристические небоскребы. Кроме того, город избавиться от значительной части автомобильных парковок, исчезнут пробки, а транспортом начнут управлять автопилоты. Повысится нагрузка на общественный транспорт — он станет не только наземным и подземным, но и воздушным.

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На данный момент проект «Земля 2050» содержит около 200 различных сценариев развития Москвы до 2050 года. Принять участие в нем могут все желающие после прохождения процедуры регистрации.