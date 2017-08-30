Копейск, Челябинская область, 30 августа, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В детских садах Копейского городского округа сокращено время пребывания детей. Родители должны забирать ребят на час раньше, передает корреспондент ИА REGNUM.

Драка беспризорников, оставшихся после голода

По сообщениям родителей, работа детских садов Копейска сокращена на полтора часа. Введены ограничения — вместо пребывания детей до 19 часов они там могут находиться до 17:30.

«В садике выяснилось, что он сократил рабочий день на целых полтара часа. Вечером просят разобрать детей раньше. Родители возмущаются, но, как ни странно, обсуждают, как это сделать безболезненно для работы», — сообщила бабушка ребенка, посещающего один из детских садов Копейска.

По ее словам, воспитательница заявила, что это из-за оптимизации. Причина в том, что нет денег на доплату воспитателям в вечернее время или чтобы принять на работу дополнительного, вечернего воспитателя.

Как сообщила заведующая одного из детских садов города Копейска (на условиях анонимности), в её учреждении действительно произошло сокращение времени пребывание детей до 17:30, но естьдежурный воспитатель, она находится с детьми до 18:00.

«Сейчас идет летний период, поэтому это реализовано как бы родителям, чтобы меньше платить. А вот сейчас начнется учебный год, и у нас будет… Во-первых, мы должны узнать, кто придёт, сколько будет детей. Это же все связано с педагогами, это же дополнительные часы. Поэтому мы пишем… идет оптимизация. В сентябре у нас также начинается работа до семи часов вечера. Но ни одного обращения (от родителей — ИА REGNUM ) ко мне лично не поступало», — пояснила заведующая детским садом.

Отметим, в детских садах Копейска, по сообщениям родителей, кроме сокращения времени пребывания детей процветают поборы на стройматериалы, моющие средства, средства гигиены и прочее. Дело дошло до того, что в некоторых дошкольных учреждениях детям ограничивали посещение туалетов в связи с необходимостью экономить туалетную бумагу. Многие родители подтверждают поборы, однако отказываются публично заявлять о проблемах, опасаясь санкций в отношении своих детей.

При этом выяснилось, что чиновники челябинского правительства не отказывают себе в обеспечении комфортного пребывания на рабочем месте. Анализ закупок управления делами губернатора и правительства Челябинской области показал, что выделялось до 900 тыс. рублей на обеспечение чиновников туалетной бумагой и салфетками, более 400 тыс. рублей на крем-мыло и мыло-пенку, прочие предметы и услуги для комфорта.